Алькарас возглавляет Чемпионскую гонку ATP, в топ-10 — три россиянина
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На сайте ATP обновилась таблица Чемпионской гонки. Испанский теннисист Карлос Алькарас возглавляет рейтинг, набрав 6675 очков.
Алькарас выиграл Уимблдонский турнир, победив в финале сербского теннисиста Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4). Новак располагается на второй строчке таблицы Чемпионской гонки (5945 очков). На третьем месте находится россиянин Даниил Медведев (5120).
Четвёртое место в рейтинге делят грек Стефанос Циципас и итальянец Янник Синнер (3175). На седьмой строчке располагается россиянин Андрей Рублёв (2965), на восьмой — норвежец Каспер Рууд (2250), на девятой — американец Тейлор Фритц (2085), а на 10-м месте находится ещё один представитель России Карен Хачанов (1900).
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