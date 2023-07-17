Соболенко лидирует в Чемпионской гонке WTA, Свёнтек — вторая

На сайте женской теннисной ассоциации обновился рейтинг Чемпионской гонки. Арина Соболенко из Беларуси находится на первом месте, набрав 6455 баллов.

Представительница Польши Ига Свёнтек находится на втором месте (5685 очков). На третьей строчке располагается Елена Рыбакина из Казахстана (4891).

Выше всех из россиянок находится Вероника Кудерметова, располагающаяся на 14-й строчке рейтинга Чемпионской гонки WTA. Дарья Касаткина занимает 16-е место, а Екатерина Александрова — 20-е.

На турнире на Уимблдоне Соболенко дошла до полуфинала, где уступила Онс Жабер (Тунис) со счётом 7:6, 4:6, 3:6. Победу в турнире одержала Маркета Вондроушова из Чехии, обыграв в финальном матче Жабер со счётом 6:4, 6:4.