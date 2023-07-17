Фото: Алькарас и Вондроушова в вечерних нарядах на ужине чемпионов Уимблдона

Появились фотографии с ужина чемпионов Уимблдона с участием испанского теннисиста Карлоса Алькараса и представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой.

Фото: Karwai Tang/WireImage

Фото: Karwai Tang/WireImage

Алькарас обыграл в финале Уимблдонского турнира представителя Сербии Новака Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Теннисисты провели на центральном корте турнира 4 часа 43 минуты. Карлос Алькарас по ходу матча выполнил девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 19. На счету Новака Джоковича в этой встрече две подачи навылет, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Воднроушова обыграла в финале Онс Жабер из Туниса со счётом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на центральном корте Уимблдона 1 час 22 минуты. За это время Маркета Вондроушова реализовала шесть брейк-пойнтов из семи, а также допустила четыре двойные ошибки и ни разу не подала навылет. Онс Жабер, в свою очередь, смогла реализовать четыре брейк-пойнта из десяти и выполнила один эйс, не сделав ни одной двойной.