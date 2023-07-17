Мирра Андреева попала в топ-5 ярчайших звёзд Уимблдона по версии PA

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вошла в пятёрку ярчайших участников Уимблдона-2023 по версии PA.
Также в список попали американец Кристофер Юбэнкс, украинка Элина Свитолина, чешка Маркета Вондроушова и испанец Карлос Алькарас.
Андреева дошла до 1/8 финала Уимблдонского турнира, где проиграла американке Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Свитолина завершила выступление в полуфинале, проиграв Вондроушовой (3:6, 3:6), а Маркета победила в финале Онс Жабер (6:4, 6:4).
Юбэнкс дошёл до четвертьфинала Уимблдонского турнира, где уступил Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:7 (4:7), 1:6. Алькарас стал чемпионом Уимблдона, обыграв в финальном матче сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
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