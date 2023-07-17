Рахимова проиграла Шарме в первом круге турнира в Будапеште

Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште, в котором встречались Астра Шарма из Австралии и россиянка Камилла Рахимова. Шарма одержала победу и вышла в следующий раунд.

Астра выиграла первый сет со счётом 6:3. С тем же счётом завершилась и вторая партия. Общая продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Шарма три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Рахимовой четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Соперница Шармы во втором круге определится в матче Кучова — Юван. Игра состоится завтра, 18 июля. Ранее Полина Кудерметова уступила Анне Шмидловой со счётом 2:6, 0:6. В эти минуты проходит матч Шрамкова — Аванесян.