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Рахимова проиграла Шарме в первом круге турнира в Будапеште

Рахимова проиграла Шарме в первом круге турнира в Будапеште
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Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште, в котором встречались Астра Шарма из Австралии и россиянка Камилла Рахимова. Шарма одержала победу и вышла в следующий раунд.

Астра выиграла первый сет со счётом 6:3. С тем же счётом завершилась и вторая партия. Общая продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Шарма три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Рахимовой четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Соперница Шармы во втором круге определится в матче Кучова — Юван. Игра состоится завтра, 18 июля. Ранее Полина Кудерметова уступила Анне Шмидловой со счётом 2:6, 0:6. В эти минуты проходит матч Шрамкова — Аванесян.

Будапешт. 1-й круг
17 июля 2023, понедельник. 12:10 МСК
Астра Шарма
216
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Камилла Рахимова
78
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Комментарии
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