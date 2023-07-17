Доминик Тим вышел во 2-й круг турнира в Гштааде, прервав серию из четырёх поражений

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), который продлится до 23 июля. Австриец выигрывал его в 2015 году.
В матче первого круга Тим со счётом 6:1, 7:6 (7:4) обыграл 76-ю ракетку мира, представителя Франции Александра Мюллера. Сам Доминик в данный момент занимает 94-ю строчку рейтинга ATP. Австриец прервал серию из четырёх поражений, начавшуюся в июне.
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 34 минуты. Тим девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Мюллера два эйса, одна двойная ошибка и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Тима в Гштааде станет 19-летний представитель Сербии Хамад Меджедович (Q), развитием профессиональный карьеры которого занимается Новак Джокович.
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