Павел Котов пробился в основную сетку турнира категории ATP-250 в Бостаде
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89-я ракетка мира, 24-летний российский теннисист Павел Котов пробился в основную сетку грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швейцария).
В финале квалификационного турнира посеянный на нём под первым номером Котов со счётом 6:4, 5:7, 6:3 обыграл 151-ю ракетку мира, представителя Франции Энзо Куако (8). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 6 минут. Котов один раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Куако семь эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 23.
Имя первого соперника Котова в основной сетке Бостада станет известно позднее.
Призовой фонд турнира в Бостаде составил € 562 815. Его действующим чемпионом является аргентинец Франсиско Серундоло.
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