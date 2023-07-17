Павел Котов пробился в основную сетку турнира категории ATP-250 в Бостаде

89-я ракетка мира, 24-летний российский теннисист Павел Котов пробился в основную сетку грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швейцария).

В финале квалификационного турнира посеянный на нём под первым номером Котов со счётом 6:4, 5:7, 6:3 обыграл 151-ю ракетку мира, представителя Франции Энзо Куако (8). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 6 минут. Котов один раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Куако семь эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 23.

Имя первого соперника Котова в основной сетке Бостада станет известно позднее.

Призовой фонд турнира в Бостаде составил € 562 815. Его действующим чемпионом является аргентинец Франсиско Серундоло.