Шарапова показала, как трогательно она с сыном поздравила возлюбленного с днём рождения

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в социальных сетях показала трогательный момент из своей семейной жизни.

Шарапова опубликовала фото, на котором демонстрирует открытку, которую её сын Теодор сделал для отца, британского миллионера Алекса Гилкса в честь его дня рождения. Сегодня, 17 июля, Гилксу исполнилось 44 года.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Напомним, Мария и её возлюбленный впервые стали родителями 1 июля 2022 года.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.