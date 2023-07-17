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Российский теннисист Ярослав Дёмин стал первой ракеткой мира среди юношей

17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин возглавил мировой юношеский рейтинг ITF после выступления на юниорском Уимблдоне-2023.

Напомним, Дёмин (5) дошёл до финала Уимблдона, где со счётом 4:6, 4:6 проиграл одногодке, представителю Великобритании Генри Сирлу.

Заработанные очки позволили Дёмину подняться на шесть позиций в рейтинге, тем самым став первой ракеткой мира. Отметим, что ITF высчитывает данный рейтинг, учитывая результаты теннисистов как в одиночном, так и в парном разрядах.

Мировой юниорский рейтинг. Юноши. 17.07

1 (7). Ярослав Дёмин (Россия) – 2445,5 очка.

2 (3). Родриго Пачеко Мендес (Мексика) – 2255,5.

3. (1) Хуан Карлос Прадо Анхело (Боливия) – 2252,75.

Нельзя не отметить, что Дёмин – единственный представитель России в топ-30 данного рейтинга.