Экс-финалистка Australian Open Брэйди провела и выиграла первый матч за 23 месяца
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Завершился матч первого круга турнира ITF в Канаде, в котором встречались Дженнифер Брэйди из США и Киока Окамура из Японии. Американская теннисистка одержала победу и вышла в следующий раунд.
Первый сет завершился победой Брэйди со счётом 6:2. Во второй партии Дженнифер победила со счётом 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Во втором круге турнира Брэйди встретится с Химено Сакацумэ из Японии.
Брэйди не выступала на турнирах из-за травм с августа 2021 года. Её предыдущим соревнованием был турнир WTA в Цинциннати, который она завершила на стадии 1/16 финала. В том же году теннисистка вышла в финал Australian Open, поднявшись по итогам турнира на 13-ю строчку в мировом рейтинге.
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