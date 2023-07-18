Экс-финалистка Australian Open Брэйди провела и выиграла первый матч за 23 месяца

Завершился матч первого круга турнира ITF в Канаде, в котором встречались Дженнифер Брэйди из США и Киока Окамура из Японии. Американская теннисистка одержала победу и вышла в следующий раунд.

Первый сет завершился победой Брэйди со счётом 6:2. Во второй партии Дженнифер победила со счётом 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Во втором круге турнира Брэйди встретится с Химено Сакацумэ из Японии.

Брэйди не выступала на турнирах из-за травм с августа 2021 года. Её предыдущим соревнованием был турнир WTA в Цинциннати, который она завершила на стадии 1/16 финала. В том же году теннисистка вышла в финал Australian Open, поднявшись по итогам турнира на 13-ю строчку в мировом рейтинге.