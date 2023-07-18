51-я ракетка мира Микаэль Имер дисквалифицирован на 18 месяцев
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Шведский теннисист Микаэль Имер, занимающий 51-е место в рейтинге ATP, объявил в своём «твиттере» о том, что его дисквалифицировали на 18 месяцев.
В прошлом году спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил после того, как пропустил три тестирования за год во внесоревновательный период. Имер оспорил это решение в независимом арбитраже, после чего был оправдан. Однако после апелляции Спортивный арбитражный суд принял решение отстранить Имера от участия в профессиональных турнирах на 18 месяцев. В соцсети Микаэль заявил о своей невиновности.
На Уимблдонском турнире нынешнего года Имер дошёл до 1/16 финала, где уступил колумбийцу Даниэлю Галану со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.
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