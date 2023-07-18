Россиянка Шнайдер обыграла рейтинг-фаворита турнира в Будапеште в первом круге

Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште, в котором встречались рейтинг-фаворит соревнования американка Бернарда Пера и россиянка Диана Шнайдер. Представительница России одержала победу и вышла в следующий круг.

Первый сет завершился победой Шнайдер со счётом 6:4. Во второй партии Диана выиграла со счётом 7:5. Общая продолжительность матча составила два часа. Пера один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Шнайдер четыре раза подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и не допустила ни одной двойной ошибки.

Соперница Шнайдер во втором круге определится в матче Савилл (Австралия) — Тимофеева (Россия), который идёт в эти минуты.