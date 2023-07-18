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Котов уверенно обыграл Чеккинато в первом круге турнира в Бостаде

Котов уверенно обыграл Чеккинато в первом круге турнира в Бостаде
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Завершился матч первого круга турнира ATP в Бостаде, в котором встречались итальянец Марко Чеккинато и россиянин Павел Котов. Встреча завершилась победой представителя России.

В первом сете Котов выиграл со счётом 6:1. Вторая партия завершилась победой Павла со счётом 6:2. Общая продолжительность матча составила 58 минут. Котов один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Чеккинато две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира Котов встретится с соотечественником Андреем Рублёвым. В турнире также принимает участие россиянин Александр Шевченко. Рейтинг-фаворитом соревнования является норвежец Каспер Рууд.

Бостад. 1-й круг
18 июля 2023, вторник. 14:50 МСК
Марко Чеккинато
95
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Павел Котов
89
Россия
Павел Котов
П. Котов
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