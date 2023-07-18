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Тимофеева одержала волевую победу в матче с Савилл на турнире в Будапеште

Тимофеева одержала волевую победу в матче с Савилл на турнире в Будапеште
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Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште, в котором встречались Дарья Савилл из Австралии и Мария Тимофеева из России. Тимофеева одержала победу и вышла в следующий раунд соревнования.

В первой партии победила Савилл (6:2). Во втором сете Тимофеева выиграла со счётом 6:3, а в третьей партии — со счётом 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. Савилл ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Тимофеевой одна подача навылет, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Тимофеева встретится с соотечественницей Дианой Шнайдер, которая ранее обыграла рейтинг-фаворита турнира Бернарду Перу.

Будапешт. 1-й круг
18 июля 2023, вторник. 13:30 МСК
Дарья Савилл
222
Австралия
Дарья Савилл
Д. Савилл
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Мария Тимофеева
246
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
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