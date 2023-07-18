Тимофеева одержала волевую победу в матче с Савилл на турнире в Будапеште
Поделиться
Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште, в котором встречались Дарья Савилл из Австралии и Мария Тимофеева из России. Тимофеева одержала победу и вышла в следующий раунд соревнования.
В первой партии победила Савилл (6:2). Во втором сете Тимофеева выиграла со счётом 6:3, а в третьей партии — со счётом 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. Савилл ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Тимофеевой одна подача навылет, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге Тимофеева встретится с соотечественницей Дианой Шнайдер, которая ранее обыграла рейтинг-фаворита турнира Бернарду Перу.
Комментарии
- 18 июля 2023
-
17:17
-
16:24
-
15:57
-
14:16
-
13:16
-
12:31
-
12:02
-
04:23
-
00:26
-
00:16
- 17 июля 2023
-
23:47
-
23:26
-
23:12
-
22:56
-
21:57
-
21:12
-
20:59
-
19:07
-
18:41
-
18:17
-
18:09
-
17:45
-
17:35
-
17:24
-
16:24
-
13:51
-
13:24
-
12:16
-
11:56
-
11:36
-
10:49
-
10:36
-
10:28
-
09:58
-
09:35
Партнерский контент