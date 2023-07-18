20-летний сын Бьорна Борга одержал на турнире в Бостаде первую победу уровня ATP

20-летний шведский теннисист Лео Борг, сын 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Бьорна Борга, одержал свою первую победу на уровне ATP. В первом круге грунтового турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция) спортсмен обыграл соотечественника, 166-ю ракетку мира Элиаса Имера в двух сетах: 7:6 (7:5), 6:3.

Сейчас Лео Борг является 437-й ракеткой мира. В юниорские годы он был 12-м в рейтинге спортсменов своего возраста. Свой первый профессиональный титул спортсмен завоевал осенью 2022 года на турнире ITF-15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет), а второй завоевал этой весной (на ITF-25 в Джакарте (Индонезия)). В прошлом сезоне Борг совершил самый большой скачок из всех теннисистов-профессионалов рейтинга ATP: за год спортсмен поднялся более чем на 1500 позиций.