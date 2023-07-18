Алькарас: не боюсь об этом говорить — моим главным соперником является Синнер
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Испанский теннисист, первая ракетка мира и чемпион Уимблдона Карлос Алькарас назвал восьмую ракетку мира из Италии Янника Синнера своим главным соперником в туре ATP на данный момент.
«Важно ли иметь сильного соперника, чтобы развиваться? Очень важно. Наличие рядом человека, с которым ты сражаешься, с кем у тебя происходит битва, прекрасное соперничество, — это важно, чтобы поддерживать мотивацию долгое время.
Сейчас я думаю, что у меня есть соперник, и не боюсь об этом говорить: на данный моменты это Синнер. У нас с ним прекрасное соперничество, множество значимых матчей, которые мы проводили на огромных кортах. По прошествии лет мы будет бороться за большие титулы», — приводит слова Алькараса издание TyC Sports.
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