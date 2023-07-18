«Пока Надаль и Джокович в туре, смены поколений не будет». Алькарас — о новой эре тенниса

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас поделился мнением о смене поколений в теннисе, а также рассказал о том, каким бы хотел видеть себя через десять лет.

«Выиграть Уимблдон — нечто невероятное, особенно так, как случилось сейчас: победив Джоковича, который в течение десяти лет был непревзойдённым на центральном корте, в Храме тенниса.

Но я правда не чувствую, что в теннисе началась новая эра. Думаю, пока Рафа Надаль и Новак Джокович находятся в туре, борются за великие титулы, пока они продолжают играть, смены поколений не будет. Мы поговорим об этом через несколько лет, но сейчас не время.

Что может сделать меня счастливее в ближайшие пять-десять лет? Хочу выиграть пять Уимблдонов, четыре US Open, три «Ролан Гаррос», четыре Australian Open… Думаю, что после этого я не смогу стать ещё счастливее. Хочу, чтобы через пять лет у меня было больше побед на турнирах «Большого шлема», больше титулов, больше недель в качестве первой ракетки мира, надеюсь, что смогу продолжить проживать такие моменты, как этот.

Конечно, мне многое нужно улучшить. Так было и у Джоковича, когда он начинал карьеру и когда уже выиграл пять «шлемов», было у Рафы, у Федерера. У них был свой стиль, который они совершенствовали. Ты никогда не идеален, никогда не достигнешь 100%: всегда появятся новые вещи, которые нужно улучшать. Всё, что я делаю, я могу сделать лучше», — цитирует Алькараса издание TyC Sports.