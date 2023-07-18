Джокович — о US Open: буду бороться за новый титул «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о планах на американскую серию сезона, в которую он вернётся спустя год отсутствия. Прошлой осенью и этой весной спортсмен не играл в США, так как для въезда в страну было необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, от которой Джокович отказался.

«В этом сезоне я продолжу упорно работать, у меня есть новые цели — US Open и Кубок Дэвиса, два самых важных турнира до конца года. Надеюсь, я буду здоров, силён, мотивирован, готов и буду бороться за новый титул «Большого шлема». Но посмотрим, что будет дальше.

С нетерпением жду возвращения в Нью-Йорк. В своей карьере я много раз проводил отличные матчи на харде, но в последние пять-шесть лет трава стала моим любимым покрытием. Однако если принять во внимание все турниры, в которых я добивался большего успеха, то это хард.

Я сыграл много финалов в Нью-Йорке, в последний раз проиграл Медведеву, но получил любовь публики, что бывает нечасто. Тогда я уезжал из этого города, вспоминая о нём с любовью, поэтому очень хотел вернуться. Нью-Йорк — моя главная цель, помимо Кубка Дэвиса. Также буду играть в Цинциннати в рамках подготовки к US Open. И это всё — мой план на США», — цитирует Джоковича сербское издание Sportklub.rs.