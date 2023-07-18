Прозорова одержала победу на старте турнира WTA-250 в Палермо
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19-летняя российская теннисистка Татьяна Прозорова, 236-я ракетка мира, уверенно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в Палермо (Италия). В первом круге спортсменка в двух сетах обыграла 177-ю ракетку мира из Узбекистана Нигину Абдураимову: 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Татьяна Прозорова за это время выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта из четырёх и допустила четыре двойные ошибки. На счету Нигины Абдураимовой в этой встрече — три подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и пять двойных ошибок.
Во втором круге Прозорова, квалифаер турнира, встретится с победительницей матча Дарьи Касаткиной (Россия, 11, первая сеяная) и Мартины Тревизан (Италия, 75).
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