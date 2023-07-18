Шнайдер: в университете сказали, если поднимусь к топ-100, разрешат играть профессионально

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о своём фирменном стиле игры и одежды, а также объяснила, почему для неё важно тренироваться в университете Северной Каролины (США) и выступать за его команду.

«Мои платки на голову? Я делаю их сама. Покупаю материал, а затем отправляю его женщине, которая шьёт головной убор нужного размера. В юниорстве половина девушек говорила, что им нравится платок, но половина отмечала, что я плохо в нём выгляжу. Было время, когда я их не носила, потому что чувствовала сильное давление со стороны других теннисисток, считавших, что мне не идёт.

Никогда не думала о вдохновении. Родители всегда говорили, что нужно найти свой собственный стиль точно так же, как нужно обрести собственную игру в теннис. Можно смотреть и вдохновляться, но наполнение должно быть вашим.

Есть ли другие левши, которые бьют по мячу, как я? Это сложно… Рафаэль Надаль — левша, но я не использую такой стиль на корте. Играю немного агрессивнее. Карлос Алькарас играет агрессивно, но он правша. Петра Квитова — левша, мощно играет, но её удары более плоские…

У меня не было и до сих пор нет тренера. У меня нет тренировочной базы, куда я могла бы поехать и потренироваться. Тренеры в университете знали, что я хочу стать профессионалом, и не возражали. Но они сказали, что могут помочь мне улучшить игру и стиль. Мы решили, что посмотрим через год. Если я поднимусь близко к топ-100, то мне разрешат выступать на профессиональном уровне. Если же на какое-то время задержусь в районе 250-го места, то продолжу тренироваться с ними, пока не буду готова.

Мы говорили об этом весь год. Мы все были удивлены моими результатами в Австралии и договорились, что я закончу сезон, а летом перейду в профессионалы.

В колледже я сильно прибавила. Я знаю, как играть под давлением в сложные моменты, когда ты не думаешь, а двигаешься на автомате. Я научилась играть более агрессивно, лучше играть с лёта, правильно играть в паре и экономить энергию. Над многим я еще работаю, но мне дали много информации, которую я буду использовать в будущем.

Сейчас мне нужен человек, который будет видеть мою игру и улучшать мои сильные стороны, а также превращать мои слабости в преимущества. И человек, с которым я почувствую связь: нужно, чтобы ему нравилась я, то, как веду себя на корте и за его пределами, и чтобы я ему доверяла. В теннисе трудно доверять людям. Пока я доверяю только родителям и тренерам в колледже», — приводит слова Шнайдер пресс-служба WTA.

Сейчас Диане Шнайдер 19 лет, на данный момент она является 110-й ракеткой мира и проводит свой первый взрослый сезон. В 2023 году она выходила во второй круг Открытого чемпионата Австралии, пройдя квалификацию, выбила Веронику Кудерметову из второго раунда турнира в Чарльстоне и играла во втором круге «Ролан Гаррос».