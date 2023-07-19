Шуай снялась с турнира в Будапеште из-за панической атаки после конфликта с соперницей

Китайская теннисистка Чжан Шуай, 45-я ракетка мира, снялась с грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) по ходу матча первого круга из-за панической атаки, вызванной конфликтом с соперницей, 548-й ракеткой мира из Венгрии Амаришей-Киарой Тот, и с судьями встречи.
Всё случилось при счёте 5:5 в первом сете. Линейный арбитр ошибочно зафиксировал попадание мяча в аут, хотя на видеоповторе заметно, что он попал в линию. Чжан Шуай пыталась оспорить решение, однако судья на вышке согласилась с мнением арбитра.
В следующем розыгрыше Тот подошла к спорной отметке и намеренно затёрла её, несмотря на протесты китайской теннисистки. Поступок соперницы возмутил Чжан Шуай, она вновь начала спор с судьями, но он не принёс результатов. Конфликт сопровождался выкриками и смехом болельщиков, поддерживавших венгерскую теннисистку, хозяйку турнира.
Чжан Шуей проиграла розыгрыш и при счёте 5:6 взяла медицинский тайм-аут. Спортсменка обратилась за помощью из-за панической атаки, она не могла дышать. Затем китаянка снялась с турнира.
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