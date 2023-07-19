Стрыцова: сказала Су-Вэй Се, что хочу сыграть на Уимблдоне. Она ответила: «Почему нет?»

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова прокомментировала победу на Уимблдоне. В воскресенье, 17 июля, она в дуэта с представительницей Китайского Тайбэя Су-Вэй Се стала чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» в парном женском разряде.

«Ощущения сумасшедшие. Я не могу поверить, но это правда. О лучшем последнем матче и мечтать нельзя. Финал? Победа? Трофей? Это безумие!

В эти две недели у меня были совершенно разные эмоции. Утром в день финала я плакала как сумасшедшая. Я плакала каждые полчаса, очень расчувствовалась. Но потом я вышла на корт и была очень сосредоточена. Я была в режиме убийцы.

В прошлом году я сказала Су-Вэй Се, что хочу вернуться и сыграть на Уимблдоне, просто чтобы отлично провести время. Она ответила: «Почему нет?»

Мы плыли по течению. Потому что у нас уже был 2019 год, мы знаем, как это ощущается и делается. Какое-то дежавю. Это чувство возникло само собой. Думаю, это очень помогло.

Когда мы выиграли матч, я ощутила чистую радость, чистое счастье. На церемонии я не хотела произносить длинную речь, потому что меня захлестывали эмоции и я не хотела плакать. Думаю, я хорошо справилась», — цитирует спортсменку пресс-служба WTA.

37-летняя Барбора Стрыцова завершила на Уимблдоне свою профессиональную карьеру. Она является двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в парном разряде: в 2019 году Стрыцова и Су-Вэй Се также выигрывали Уимблдон.