Кевин Андерсон провёл и выиграл свой первый матч за 14 месяцев

Бывший финалист Уимблдона и Открытого чемпионата США Кевин Андерсон вернулся в профессиональный теннис на турнире Hall of Fame Open, который проходит с 17 по 23 июля в американском Ньюпорте, штат Род-Айленд.
Андерсон провёл свой первый матч с Габриэлем Диалло из Канады. Южноафриканец одолел соперника за два сета со счётом 6:3, 6:2. Это его первый матч и первая победа за 14 месяцев.
Южноафриканец, объявивший о завершении карьеры в мае 2022 года, получил уайлд-кард в основную сетку турнира категории ATP-250, на котором он завоевал свой последний титул в 2021 году.
Наивысшей позицией южноафриканца в рейтинге ATP было пятое место в 2018 году, но позднее он выпал из первой сотни из-за череды травм: колена, плеча и лодыжки.
Он дважды был близок к победе на турнирах «Большого шлема», проиграв финал Открытого чемпионата США в 2017 году и финал Уимблдона в 2018-м Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу соответственно.
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