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Циципас: иногда нахожу Медведева забавным, когда он на корте

Циципас: иногда нахожу Медведева забавным, когда он на корте
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, пятая ракетка мира, поделился мнением о третьей ракетке мира из России Данииле Медведеве. На прямой трансляции в социальной сети у грека спросили про его взаимоотношения с россиянином: они показались болельщикам напряжёнными после того, как Медведев победил Циципаса на турнире в Риме весной.

«Иногда нахожу Медведева забавным, когда он на корте. Очевидно, в матче хочется просто идти и играть в теннис, а не тратить по десять минут на разговоры. Но это иногда забавно, особенно когда их пересматриваешь на повторе. У него очень неортодоксальный стиль игры. Он один из самых нестандартных теннисистов, которых я когда-либо видел, однако он каким-то образом добивается успеха. Думаю, это работает в его пользу.

У Медведева уникальный стиль, против него сложно играть, потому что он очень мощно подаёт. Он не допускает невынужденных ошибок. Нечасто пропускает удары и большую часть времени держит мяч в игре. Он не создаёт игру, но читает действия, его терпение — одна из самых сильных составляющих его тенниса», — цитирует Циципаса издание Tennis Up To Date.

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