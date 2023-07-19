Чжан Шуай прокомментировала снятие с турнира в Будапеште из-за панической атаки

Китайская теннисистка Чжан Шуай, 45-я ракетка мира, прокомментировала своё снятие с матча первого круга грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Спортсменка не смогла продолжить игру из-за панической атаки, вызванной конфликтом с соперницей и судьями.

«Все усилия на тренировках были напрасны, потому что, когда ты пробила ближе к линии, мяч коснулся линии, но всё равно аут… Я люблю вас, ребята, и всех девушек, которые поддерживают меня и стоят на моей стороне», — написала теннисистка в социальной сети.

Вчера, 19 июля, по ходу первого сета игры с венгеркой Амаришей-Киарой Тот мяч Чжан Шуай попал в линию, а не в аут, однако судьи вынесли неверное решение, а Тот посреди разбирательства затёрла отметку на корте. После этого китаянка вызвала врачей и снялась с матча из-за того, что не могла дышать, в слезах покинув корт, а венгерская теннисистка праздновала победу вместе с домашней публикой.