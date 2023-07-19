Карлос Алькарас: скучаю по тому, что делают нормальные 20-летние люди

Испанский теннисист, первая ракетка мира и чемпион Уимблдона Карлос Алькарас рассказал о положительных и отрицательных моментах в карьере.

«На пути к осуществлению мечты есть хорошие и плохие моменты. В каком-то смысле я скучаю по некоторым вещам. Я скучаю по тому, что делают нормальные 20-летние люди, но это не длится долго. Все хотят жить своей мечтой, и мне повезло, потому что у меня есть такая возможность. Во всём есть плохое и хорошее, это нужно понимать. Но прежде я не мог представить, что буду там, где я есть сейчас», — приводит слова Алькараса El Pais.

Напомним, Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финальном матче турнира в Лондоне испанец обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.