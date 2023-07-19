Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ничего не говорите моей команде, пожалуйста». Свёнтек — об отпуске в Греции

«Ничего не говорите моей команде, пожалуйста». Свёнтек — об отпуске в Греции
Комментарии

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о своём отпуске в Греции.

«У меня одна из лучших работ в мире, потому что благодаря ей у меня есть возможность посещать такие места, как остров Крит. Рассматриваю возможность остаться здесь до конца месяца, поэтому ничего не говорите моей команде, пожалуйста», — написала Свёнтек на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Ига Свёнтек выступала на прошедшем Уимблдоне-2023. 22-летняя польская спортсменка дошла до четвертьфинала травяного турнира и на этой стадии соревнований проиграла украинской теннисистке Элине Свитолиной со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Победительницей соревнований в Лондоне стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова.

Материалы по теме
Первая ракетка мира Ига Свёнтек подвела итоги травяного сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023