«Ничего не говорите моей команде, пожалуйста». Свёнтек — об отпуске в Греции
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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о своём отпуске в Греции.
«У меня одна из лучших работ в мире, потому что благодаря ей у меня есть возможность посещать такие места, как остров Крит. Рассматриваю возможность остаться здесь до конца месяца, поэтому ничего не говорите моей команде, пожалуйста», — написала Свёнтек на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Ига Свёнтек выступала на прошедшем Уимблдоне-2023. 22-летняя польская спортсменка дошла до четвертьфинала травяного турнира и на этой стадии соревнований проиграла украинской теннисистке Элине Свитолиной со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Победительницей соревнований в Лондоне стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова.
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