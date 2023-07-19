«Ничего не говорите моей команде, пожалуйста». Свёнтек — об отпуске в Греции

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о своём отпуске в Греции.

«У меня одна из лучших работ в мире, потому что благодаря ей у меня есть возможность посещать такие места, как остров Крит. Рассматриваю возможность остаться здесь до конца месяца, поэтому ничего не говорите моей команде, пожалуйста», — написала Свёнтек на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Ига Свёнтек выступала на прошедшем Уимблдоне-2023. 22-летняя польская спортсменка дошла до четвертьфинала травяного турнира и на этой стадии соревнований проиграла украинской теннисистке Элине Свитолиной со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Победительницей соревнований в Лондоне стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова.