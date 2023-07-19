Андерсон рассказал о роли Федерера в его возвращении в тур

Южноафриканский теннисист, бывшая пятая ракетка мира Кевин Андерсон рассказал, какую роль сыграл 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в его возвращении к профессиональным соревнованиям.

«Мы с моим другом просто держали мяч, играли через центр на тренировке в Делрэй-Бич в прошлом году. И я ещё подумал: «Вау, чувствую себя отлично». А после тренировки мы пересеклись с Роджером, и это оказался довольно важный для меня опыт. Раньше, когда я играл, топ-игроки всегда меня подавляли авторитетом. Возможно, потому что в ЮАР не было возможности часто с ними пересекаться. И то же самое было в ту встречу: первые несколько минут мне было очень неловко.

Но потом я сделал сознательное усилие изменить этот подход. Если бы я мог начать карьеру заново, я бы больше времени проводил не на тренировочном корте, а именно общаясь с людьми и осваиваясь в этом. Мы с Роджером в итоге впервые по-настоящему поговорили, я расслабился и просто общался.

Было очень интересно послушать его, возможно, лучшего в истории игрока по части техники, послушать его мысли. Было очень классно. Тогда ещё я не думал возвращаться. Точнее, мысли закрадывались, но не конкретные», — приводит слова Андерсона пресс-служба ATP.

Напомним, Кевин Андерсон заявил о завершении карьеры в мае 2022 года, однако принял решение вернуться в тур летом 2023 года. Вчера теннисист вышел во второй круг турнира ATP-250 в Ньюпорте.