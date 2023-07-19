Симона Халеп в ближайшие недели может окончательно потерять место в рейтинге WTA

Румынская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп в ближайшие недели окончательно потеряет своё место в рейтинге WTA. Это произойдёт вследствие продолжающегося расследования допингового дела спортсменки.

Симона Халеп была дисквалифицирована до специального решения антидопинговой комиссии в сентябре 2022 года. Тогда в её анализах нашли запрещённые препараты, которые, как показало расследование, могли попасть в её организм через спортивное питание, которое не было запрещено ВАДА. Теннисистка не играла с US Open — 2022.

Сейчас она является 55-й ракеткой мира, на её счету — ровно 1000 рейтинговых очков. Уже в середине августа её рейтинг может сильно обвалиться: тогда пройдёт турнир WTA-1000 в Торонто (Канада), действующей чемпионкой которого Халеп является. В целом в американскую серию рейтинг румынки может обнулиться: у неё есть 30 очков из Вашингтона, 900 — из Торонто, 60 — из Цинциннати, а также 10 — с Открытого чемпионата США.

Пока неизвестно, сколько будет продолжаться расследование. Как игрок высокого уровня Симона Халеп в случае возвращения в тур может рассчитывать на уайлд-кард на турниры, а также на использование защищённого рейтинга.