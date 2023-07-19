Лопес: это настоящее благословение для тенниса — иметь такого человека, как Алькарас

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес поделился мнением о соотечественнике, действующей первой ракетке мира Карлосе Алькарасе.
«Очень редко можно увидеть, чтобы кто-то вроде Карлоса выигрывал титулы в 20 лет, имея возможность по-настоящему бросить вызов Новаку Джоковичу, как это было в финале Уимблдона.
Думаю, что Карлос очень взрослый для своего возраста, и доказательством тому является то, каким храбрым он был на Уимблдоне, когда в пятом сете финала было очень трудно, но он проявил храбрость. Он был убеждён, что сможет победить. Помимо теннисных навыков Карлоса, его умственная сила — это нечто очень впечатляющее для юноши.
С тех пор как он начал играть в профессиональный теннис, на него оказывается большое давление, сравнение с Рафаэлем Надалем и всей «Большой тройкой» будет с ним всегда. Но ему, кажется, комфортно переносить давление, и то, что он делает, очень впечатляет.
Мы, Испания, не очень сильная страна с точки зрения спорта. Мне даже кажется чудом, что у нас появился Карлос именно в тот момент, когда Рафа вот-вот завершит карьеру. Думаю, что это настоящее благословение для всего тенниса — иметь такого человека, как Алькарас. Его манера игры сильно отличается от большинства игроков, и это то, чем мы все должны наслаждаться.
Это правда, что у Карлоса всего понемногу: у него есть сила духа от Рафы, физическое состояние от Рафы и Ноле, теннисные навыки. Я вижу сходство с Роджером в умении настраиваться на матч. Да, это сильное заявление, но я полностью с ним согласен», — приводит слова Лопеса издание Sky Sports.
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