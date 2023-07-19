«Сама создала себе проблемы». Тот — о панической атаке Шуай во время матча

Венгерская теннисистка Амариша-Киара Тот прокомментировала инцидент, произошедший во время матча первого круга турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) с китайской спортсменкой Чжан Шуай.

Напомним, в первом сете судья ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение. Однако судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай хотела позвать супервайзера, но Тот подошла к спорной отметке и затёрла её. Китаянку возмутило такое поведение соперницы, разгорелся конфликт. В результате этого у Шуай произошла паническая атака, и теннисистка снялась с турнира.

«Я не понимаю, почему она подняла такой шум из-за этого и хотела отмены решения судьи. Не понимаю, почему она не приняла его. Она сама создала себе проблемы», — приводит слова Тот M4 Sport.