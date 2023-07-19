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Доминик Тим проиграл 183-й ракетке мира во втором круге турнира в Гштааде

Доминик Тим проиграл 183-й ракетке мира во втором круге турнира в Гштааде
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), который продлится до 23 июля.

В матче второго круга Тим со счётом 5:7, 6:2, 3:6 проиграл 183-й ракетке мира, 20-летнему представителю Швейцарии Хамаду Меджедовичу (Q). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 15 минут. Тим семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Меджедовича 10 эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем раунде соревнований Меджедович сразится с победителем матча Янник Ханфман (Германия, 4) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Гштаад. 2-й круг
19 июля 2023, среда. 14:50 МСК
Доминик Тим
94
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		2 6
         
Хамад Меджедович
183
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
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