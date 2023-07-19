Доминик Тим проиграл 183-й ракетке мира во втором круге турнира в Гштааде
Поделиться
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), который продлится до 23 июля.
В матче второго круга Тим со счётом 5:7, 6:2, 3:6 проиграл 183-й ракетке мира, 20-летнему представителю Швейцарии Хамаду Меджедовичу (Q). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 15 минут. Тим семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Меджедовича 10 эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем раунде соревнований Меджедович сразится с победителем матча Янник Ханфман (Германия, 4) — Даниэль Альтмайер (Германия).
Комментарии
- 19 июля 2023
-
17:37
-
17:01
-
16:51
-
16:50
-
16:14
-
15:51
-
15:27
-
15:22
-
14:47
-
14:25
-
13:48
-
13:25
-
13:18
-
12:53
-
12:24
-
12:02
-
12:01
-
11:14
-
10:56
-
10:35
-
10:06
-
09:36
-
07:45
-
00:54
-
00:34
-
00:01
- 18 июля 2023
-
23:53
-
23:09
-
23:00
-
22:25
-
21:58
-
21:04
-
20:13
-
19:39
-
19:16
Партнерский контент