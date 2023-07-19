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Берлинская прокуратура предъявила Звереву новые обвинения

Берлинская прокуратура предъявила Звереву новые обвинения
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Берлинская прокуратура предъявила новые обвинения в отношении немецкого теннисиста, чемпиона Олимпийских игр в Токио — 2020 Александра Зверева. От неё поступило ходатайство о возбуждении уголовного дела, сообщает Bild.

Бывшая девушка Зверева, 29-летняя Бренда Патеа, обвинила его в нанесении телесных повреждений. У Патеа и теннисиста есть дочь Майла.

Суд начал проведение расследования. В отношении Зверева действует презумпция невиновности. И он, и Патеа отказались комментировать ситуацию.

Напомним, ранее Зверев сталкивался с обвинениями в насилии со стороны другой его бывшей девушки, россиянки Ольги Шариповой. Это разбирательство завершилось судебным запретом, по которому ни Шариповой, ни кому-либо другому не разрешается продолжать делать подобные заявления.

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