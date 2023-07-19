Карен Хачанов — Даниилу Медведеву: вы с Алисой одно лицо
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов забавно отреагировал на трогательные фото с Уимблдона чемпиона US Open – 2021, бывшего лидера рейтинга ATP Даниила Медведева с 10-месячной дочерью Алисой.
«Вы с Алисой одно лицо», — написал Хачанов в комментариях, добавив эмодзи «глаза-сердечки».
Напомним, сам Хачанов был вынужден сняться с Уимблдона-2023 из-за стрессового перелома. В этот период, 12 июля Карен во второй раз стал отцом. У россиянина родился второй сын, которого назвали Микаэль. У Хачанова и его супруги Вероники растёт ещё один сын Давид, который родился в сентябре 2019 года. На данный момент неизвестно, как Карен вернётся в тур.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2023
-
19:16
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:37
-
17:01
-
16:51
-
16:50
-
16:14
-
15:51
-
15:27
-
15:22
-
14:47
-
14:25
-
13:48
-
13:25
-
13:18
-
12:53
-
12:24
-
12:02
-
12:01
-
11:14
-
10:56
-
10:35
-
10:06
-
09:36
-
07:45
-
00:54
-
00:34
-
00:01
- 18 июля 2023
-
23:53
-
23:09
Партнерский контент