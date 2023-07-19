Карен Хачанов — Даниилу Медведеву: вы с Алисой одно лицо

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов забавно отреагировал на трогательные фото с Уимблдона чемпиона US Open – 2021, бывшего лидера рейтинга ATP Даниила Медведева с 10-месячной дочерью Алисой.

«Вы с Алисой одно лицо», — написал Хачанов в комментариях, добавив эмодзи «глаза-сердечки».

Напомним, сам Хачанов был вынужден сняться с Уимблдона-2023 из-за стрессового перелома. В этот период, 12 июля Карен во второй раз стал отцом. У россиянина родился второй сын, которого назвали Микаэль. У Хачанова и его супруги Вероники растёт ещё один сын Давид, который родился в сентябре 2019 года. На данный момент неизвестно, как Карен вернётся в тур.