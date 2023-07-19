Эмма Радукану заявилась на первый турнир после ряда перенесённых операций

20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, ставшая победительницей US Open – 2021, заявилась на первый турнир после трёх операций, перенесённых в мае этого года. Спортсменка выступит на выставочном турнире в Макао (Китай) в декабре, сообщает Daily and Sunday Express.

Радукану не провела ни одного матча со времени турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), который состоялся в апреле этого года.

На турнир в Макао, который состоится как и в женском, и в мужском разряде, уже заявились Тейлор Фритц (США, девятое место в рейтинге ATP), Фрэнсис Тиафо (США, 10-е место), У Ибин (Китай, 78-е место). Также на кортах Китая выступит чемпионка Олимпиады-2020 в одиночном разряде Белинда Бенчич (Швейцария, 15-е место в рейтинге WTA).