Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров оценила выступление Дёмина на Уимблдоне

Бывшая вторая ракетка мира в рейтинге юниоров до 18 лет, российская теннисистка Анастасия Пивоварова прокомментировала результат 17-летнего российского теннисиста Ярослава Дёмина на Уимблдоне, благодаря которому он возглавил мировой рейтинг среди юниоров до 18 лет.
«Не стоит забывать про Ярослава Дёмина — российского юниора, который вышел в финал Уимблдона в своей возрастной категории. К сожалению, там он проиграл англичанину — впервые за 60 лет местный теннисист выиграл Уимблдон по юниорам. Но благодаря своему выходу в финал Ярослав стал первой ракеткой мира среди юниоров до 18 лет. Я как бывшая вторая ракетка мира среди юниоров его искренне поздравила. Знаю, сколько труда нужно вложить, чтобы стать лучшим в рейтинге», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ру».
Напомним, на юниорском Уимблдоне-2023 Дёмин дошёл до финала, где в двух партиях уступил британцу Генри Сирлу (4:6, 4:6). На этом турнире у Ярослава был пятый номер посева.
- 19 июля 2023
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