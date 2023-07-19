Вернувшийся спустя 14 месяцев Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом турнира в Ньюпорте

Финалист двух турниров «Большого шлема», бывшая пятая ракетка мира, теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США).
В матче второго круга получивший уайлд-кард Андерсон со счётом 6:3, 7:6 (8:6) обыграл 145-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Гийса Броувера. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 47 минут. 37-летний Андерсон 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Броувера три эйса, шесть двойных ошибок и семь нереализованных брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Ньюпорта Андерсон сразится с победителем матча Стив Джонсон (США) — Уго Умбер (Франция, 3).
Отметим, что Андерсон выигрывал турнир в Ньюпорте в 2021 году, на текущий момент это самый свежий титул Кевина.
- 19 июля 2023
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