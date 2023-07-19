Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вернувшийся спустя 14 месяцев Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом турнира в Ньюпорте

Вернувшийся спустя 14 месяцев Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом турнира в Ньюпорте
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист двух турниров «Большого шлема», бывшая пятая ракетка мира, теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США).

В матче второго круга получивший уайлд-кард Андерсон со счётом 6:3, 7:6 (8:6) обыграл 145-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Гийса Броувера. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 47 минут. 37-летний Андерсон 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Броувера три эйса, шесть двойных ошибок и семь нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Ньюпорта Андерсон сразится с победителем матча Стив Джонсон (США) — Уго Умбер (Франция, 3).

Отметим, что Андерсон выигрывал турнир в Ньюпорте в 2021 году, на текущий момент это самый свежий титул Кевина.

Ньюпорт. 2-й круг
19 июля 2023, среда. 19:40 МСК
Гийс Броувер
145
Нидерланды
Гийс Броувер
Г. Броувер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 6  
6 		7 8  
         
Кевин Андерсон
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023