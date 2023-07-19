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Томми Пол уверенно вышел в третий круг турнира ATP-250 в Ньюпорте

Томми Пол уверенно вышел в третий круг турнира ATP-250 в Ньюпорте
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14-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол вышел в третий круг турнира на травяном покрытии в Ньюпорте (США), во втором круге обыграв своего соотечественника Итана Куинна (434-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Пол выполнил шесть эйсов и допустил две двойные ошибки, однако процент его первой подачи был гораздо ниже, чем у соперника (47% — 63%). Американец выиграл 24 из 28 очков на первой подаче.

Пол на турнире в Ньюпорте получил первый номер посева. В третьем круге он встретится с победителем пары Джон Иснер (США) — Корентен Муте (Франция). Действующим победителем турнира является американец Максим Кресси, в финале обыгравший Александра Бублика (Казахстан).

Напомним, на недавно завершившемся Уимблдоне Пол вылетел в третьем круге, уступив в пяти сетах чеху Иржи Легечке.

Ньюпорт. 2-й круг
19 июля 2023, среда. 20:15 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Итан Куинн
434
США
Итан Куинн
И. Куинн
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