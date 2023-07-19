Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Симона Халеп появилась в заявочном листе US Open — 2023, несмотря на отстранение за допинг

Симона Халеп появилась в заявочном листе US Open — 2023, несмотря на отстранение за допинг
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп сегодня, 19 июля появилась в заявочном листе US Open – 2023, несмотря на текущее допинг-дело.

Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.

В данный момент имя Халеп числится в списке участников US Open – 2023, однако ещё вчера, 18 июля его там не было. Инициалы Симоны помечены звёздочкой, что указывает на её отстранение.

Данный момент ещё более примечателен и потому, что недавно прошли первые слушания по делу теннисистки. Также сегодня Халеп в своих социальных сетях поделилась видео своей тренировки на хардовом корте.

Материалы по теме
Ответный удар судьбы. Как рушится карьера теннисистки, критиковавшей Шарапову за допинг
Истории
Ответный удар судьбы. Как рушится карьера теннисистки, критиковавшей Шарапову за допинг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023