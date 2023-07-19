Симона Халеп появилась в заявочном листе US Open — 2023, несмотря на отстранение за допинг

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп сегодня, 19 июля появилась в заявочном листе US Open – 2023, несмотря на текущее допинг-дело.
Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.
В данный момент имя Халеп числится в списке участников US Open – 2023, однако ещё вчера, 18 июля его там не было. Инициалы Симоны помечены звёздочкой, что указывает на её отстранение.
Данный момент ещё более примечателен и потому, что недавно прошли первые слушания по делу теннисистки. Также сегодня Халеп в своих социальных сетях поделилась видео своей тренировки на хардовом корте.
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