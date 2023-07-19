«Порой чувствуешь себя в ловушке». Рууд – о дисквалификации Имера за пропуск допинг-тестов

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о дисквалификации на 18 месяцев шведа Микаэля Имера. В прошлом году спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил после того, как пропустил три тестирования за год во внесоревновательный период.

«Если честно, я думаю, что порой бывает очень сложно выполнять обязательства по такой отчётности. Вы должны всегда держать в голове, что в определённый час обязаны находиться в одном месте каждый божий день. Из-за этого бывает проблематично совершать спонтанные поступки, например, встречаться с друзьями.

В прошлом я получал предупреждения и знаю, как иногда бывает трудно. Но вам просто нужно признать, что вы являетесь исполнителем отчётных обязанностей.

В случае ошибки, если вы нарушаете правила, вас ждут большие, в данном случае, очень большие последствия. Иногда я чувствую, что это сложно, чувствуешь себя в ловушке, так сказать, под присмотром. Есть на что обратить внимание, вы должны регистрироваться каждый квартал. Вы можете заходить и вносить изменения по времени, но это не всегда так просто запомнить, а иногда случаются и человеческие ошибки.

Мы с Микаэлем хорошие друзья. Я думаю, что это очень досадно для него. 18 месяцев без дохода и возможности играть – ему будет очень тяжело», — приводит слова Рууда VG.