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Стал известен список участников основной сетки US Open — 2023 в мужском разряде

Стал известен список участников основной сетки US Open — 2023 в мужском разряде
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Оглашён список участников основной сетки турнира «Большого шлема» US Open — 2023, который пройдёт в Нью-Йорке (США) с 28 августа по 10 сентября на покрытии хард. В заявку в мужском разряде попали семь теннисистов из России.

Ими стали Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов и Александр Шевченко.

Отметим, что Шевченко попал в заявку на основную сетку после вынесения решения о дисквалификации шведского теннисиста Микаэля Имера (51-я ракетка мира) на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, о чём стало известно 18 июля.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является испанец Карлос Алькарас (первая ракетка мира). Лучший результат на этом турнире среди российских теннисистов показал Карен Хачанов, дошедший до полуфинала, где он уступил норвежцу Касперу Рууду.

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