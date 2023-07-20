Хольгер Руне потерпел поражение от 160-й ракетки мира на групповом этапе Кубка Хопмана

Шестая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне потерпел неожиданное поражение в рамках группового этапа обновлённого Кубка Хопмана (неофициального чемпионата мира среди микст-пар), который стартовал вчера, 19 июля, в Ницце.

Руне, выступающей в паре с соотечественницей Кларой Таусон, в одиночном разряде встречался со 160-й ракеткой мира, представителем Швейцарии Леандро Риди. Матч завершился со счётом 4:6, 3:6 в пользу Риди. Поединок продлился 1 час и 8 минут. Руне три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Риди шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Несмотря на поражение Руне, у Дании был шанс победить Швейцарию, так как Таусон выиграла свой матч в одиночке, однако в миксте Хольгер и Клара уступили со счётом 3:6, 5:7.