WTA опубликовала заявление по поводу беспрецедентного случая с Шуай на турнире в Венгрии

Женская теннисная организация (WTA) отреагировала на инцидент, произошедший на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).
Напомним, в первом круге соревнований встречались китаянка Чжан Шуай и местная спортсменка Амариша-Киара Тот. В стартовом сете матча судья ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение. Однако судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай хотела позвать супервайзера, но Тот подошла к спорной отметке и затёрла её. Китаянку возмутило такое поведение соперницы, разгорелся конфликт. В результате этого у Шуай произошла паническая атака, и теннисистка снялась с турнира. Тот же, пожав руку соперницы, начала праздновать.
«WTA не приемлет расизм в любой форме и контексте. Досадный инцидент, произошедший на турнире в Венгрии, и последующие посты замечены и будут рассмотрены», — говорится в заявлении организации.
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