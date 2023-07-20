WTA опубликовала заявление по поводу беспрецедентного случая с Шуай на турнире в Венгрии

Женская теннисная организация (WTA) отреагировала на инцидент, произошедший на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

Напомним, в первом круге соревнований встречались китаянка Чжан Шуай и местная спортсменка Амариша-Киара Тот. В стартовом сете матча судья ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение. Однако судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай хотела позвать супервайзера, но Тот подошла к спорной отметке и затёрла её. Китаянку возмутило такое поведение соперницы, разгорелся конфликт. В результате этого у Шуай произошла паническая атака, и теннисистка снялась с турнира. Тот же, пожав руку соперницы, начала праздновать.

«WTA не приемлет расизм в любой форме и контексте. Досадный инцидент, произошедший на турнире в Венгрии, и последующие посты замечены и будут рассмотрены», — говорится в заявлении организации.