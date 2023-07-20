20-летний сын Бьорна Борга не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Бостаде
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Сын бывшей первой ракетки мира, 11-кратного победителя турниров «Большого шлема» шведа Бьорна Борга, 20-летний Лео Борг не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
В матче второго круга Лео (WC) со счётом 4:6, 2:6 проиграл 113-й ракетке мира, представителю Аргентины Федерико Кории. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 24 минуты. Борг-младший ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету его противника два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Отметим, что в Бостаде, днём ранее Лео Борг одержал первую в карьере победу на уровне ATP. Он обыграл Элиаса Имера в двух сетах: 7:6 (7:5), 6:3.
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