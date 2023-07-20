Рууд — Шевченко: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-250 в Бостаде

Сегодня, 20 июля, состоится матч второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором российский теннисист Александр Шевченко (96-й в рейтинге ATP) сыграет с четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте «Бостад Теннис Стэдиум» и начнётся не раньше 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд — Александр Шевченко во втором круге турнира в Бостаде.

Спортсмены прежде не встречались на корте в официальных матчах. В первом круге турнира в Бостаде Шевченко обыграл аргентинского теннисиста Хуана Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:3. Действующим победителем соревнований является аргентинец Франсиско Серундоло.