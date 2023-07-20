Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд — Шевченко: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-250 в Бостаде

Рууд — Шевченко: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-250 в Бостаде
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 июля, состоится матч второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором российский теннисист Александр Шевченко (96-й в рейтинге ATP) сыграет с четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте «Бостад Теннис Стэдиум» и начнётся не раньше 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд — Александр Шевченко во втором круге турнира в Бостаде.

Бостад. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 13:30 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Александр Шевченко
96
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко

Спортсмены прежде не встречались на корте в официальных матчах. В первом круге турнира в Бостаде Шевченко обыграл аргентинского теннисиста Хуана Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:3. Действующим победителем соревнований является аргентинец Франсиско Серундоло.

Материалы по теме
Шевченко стартовал на турнире ATP-250 в Бостаде с уверенной победы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023