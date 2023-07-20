Беккер: не думаю, что поражение в финале Уимблдона — это конец эпохи Джоковича

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о мотивации сербского теннисиста Новака Джоковича на продолжение карьеры после поражения в финале Уимблдона-2023.

«Я не думаю, что это конец эпохи Джоковича. Я надеюсь, что это не так, потому что финал Уимблдона был отличным примером того, каким должен быть теннисный матч. Надеюсь, они смогут повторить это в Нью-Йорке или Мельбурне. Не думаю, что Джокович перестанет играть.

Вопрос в мотивации: что поддерживает Джоковича? Да, конечно, цель — 24-я победа на турнире «Большого шлема». Тогда Новак сможет быть лучшим наравне с Маргарет Корт. Он уже лучший среди мужчин, но, конечно, хочет достичь общего господства», — приводит слова Беккера Eurosport со ссылкой на подкаст Das Gelbe vom Ball.