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Экс-девушка Зверева сообщила, что не предъявляла финансовых претензий теннисисту

Экс-девушка Зверева сообщила, что не предъявляла финансовых претензий теннисисту
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Бренда Патеа, бывшая девушка немецкого теннисиста, чемпиона Олимпийских игр в Токио — 2020 Александра Зверева, сообщила, что не предъявляла финансовых претензий спортсмену.

Ранее стало известно, что Патеа обвинила Зверева в нанесении телесных повреждений. Суд начал проведение расследования.

«Заявляем, что ответственный прокурор сообщил нам, что он ходатайствовал о вынесении судебного приказа против господина Зверева на основании заявления о нанесении телесных повреждений госпоже Патеа. Мы также хотели бы уточнить, что госпожа Патеа не предъявляла никаких финансовых претензий господину Звереву», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях Бренды Патеа.

Напомним, ранее Зверев сталкивался с обвинениями в насилии со стороны другой его бывшей девушки, россиянки Ольги Шариповой.

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