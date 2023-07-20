Экс-девушка Зверева сообщила, что не предъявляла финансовых претензий теннисисту

Бренда Патеа, бывшая девушка немецкого теннисиста, чемпиона Олимпийских игр в Токио — 2020 Александра Зверева, сообщила, что не предъявляла финансовых претензий спортсмену.
Ранее стало известно, что Патеа обвинила Зверева в нанесении телесных повреждений. Суд начал проведение расследования.
«Заявляем, что ответственный прокурор сообщил нам, что он ходатайствовал о вынесении судебного приказа против господина Зверева на основании заявления о нанесении телесных повреждений госпоже Патеа. Мы также хотели бы уточнить, что госпожа Патеа не предъявляла никаких финансовых претензий господину Звереву», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях Бренды Патеа.
Напомним, ранее Зверев сталкивался с обвинениями в насилии со стороны другой его бывшей девушки, россиянки Ольги Шариповой.
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