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Мария Тимофеева обыграла Диану Шнайдер в матче второго круга турнира WTA-250 в Будапеште

Мария Тимофеева обыграла Диану Шнайдер в матче второго круга турнира WTA-250 в Будапеште
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В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) российская теннисистка Мария Тимофеева (246-я в рейтинге WTA) обыграла соотечественницу 110-ю ракетку мира Диану Шнайдер. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Тимофеевой.

Матч продлился 58 минут. Тимофеева дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Шнайдер три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В 1/4 финала грунтового турнира в Будапеште Тимофеевой будет противостоять представительница Словении Кая Юван (169-я в рейтинге WTA). Действующей победительницей турнира в Будапеште является американская теннисистка Бернарда Пера.

Будапешт. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 13:40 МСК
Диана Шнайдер
110
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Мария Тимофеева
246
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Комментарии
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