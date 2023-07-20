Мария Тимофеева обыграла Диану Шнайдер в матче второго круга турнира WTA-250 в Будапеште

В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) российская теннисистка Мария Тимофеева (246-я в рейтинге WTA) обыграла соотечественницу 110-ю ракетку мира Диану Шнайдер. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Тимофеевой.

Матч продлился 58 минут. Тимофеева дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Шнайдер три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В 1/4 финала грунтового турнира в Будапеште Тимофеевой будет противостоять представительница Словении Кая Юван (169-я в рейтинге WTA). Действующей победительницей турнира в Будапеште является американская теннисистка Бернарда Пера.