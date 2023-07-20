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Александр Шевченко проиграл Касперу Рууду в 1/8 финала турнира ATP-250 в Бостаде

Александр Шевченко проиграл Касперу Рууду в 1/8 финала турнира ATP-250 в Бостаде
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Российский теннисист Александр Шевченко (96-й в рейтинге ATP) проиграл четвёртой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду в матче 1/8 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу норвежского спортсмена.

Игра продлилась 1 час 19 минут. Шевченко дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Рууда два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале грунтового турнира в Бостаде Рууд сыграет с австрийским теннисистом Себастьяном Офнером (58-й в рейтинге ATP). Действующим победителем соревнования является представитель Аргентины Франсиско Серундоло.

Бостад. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 15:00 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Александр Шевченко
96
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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