Зверев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, где может сразиться с Рублёвым
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
В матче второго круга посеянный под пятым номером Зверев со счётом 6:1, 6:0 обыграл 122-ю ракетку мира, представителя Бразилии Тьяго Монтейро. Встреча продлилась 1 час и 1 минуту. Зверев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Монтейро ни одного эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал турнира в Бостаде Зверев сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 2) — Павел Котов (Россия, Q).
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